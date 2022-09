Liguria – Lavoratori del settore Sanità in sciopero, dall’8 al 10 settembre con possibili disagi per i servizi non urgenti. A segnalarlo le Asl che informano la cittadinanza che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha reso noto che FISI Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali ha proclamato per i giorni dall’8 al 10 settembre 2022 lo sciopero plurisettoriale nazionale di 48 ore – dalle ore 23.59 del giorno 8 alle ore 23.59 del giorno 10 – di tutti i lavoratori pubblici, compresi quindi quelli della Sanità, anche liberi professionisti.

Lo sciopero riguarda pertanto anche le Aree della Dirigenza Medica, Veterinaria, Sanitaria, delle Professioni sanitarie, Professionale, Tecnica, Amministrativa ed il Comparto, nonché i lavoratori precari e atipici, di qualsiasi tipologia contrattuale.

L’Azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze.