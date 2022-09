Sarzana (La Spezia) – Si è conclusa stamattina a Sarzana anche la 2^ tappa della 46° edizione del Giro della Lunigiana, la gara a tappe internazionale per la categoria juniores, definita “la Corsa dei futuri campioni”, organizzata dalla società sportiva Casano SSD di Luni.

La manifestazione è iniziata ieri mattina da Portofino con l’arrivo degli atleti alla Spezia all’ora di pranzo, come nel 2021, mentre nella giornata di oggi, la partenza degli atleti è avvenuta a Portovenere, per poi giungere nel comune Sarzana.

Come ogni anno, è la Polizia Stradale che accompagna i ciclisti nei 409 chilo-metri di corsa che, nelle giornate dall’ 1 al 4 settembre, attraverserà le province di La Spezia e Massa Carrara.

Sono 28 le squadre in gara con dieci Nazioni straniere – Belgio, Colombia, Francia, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Serbia, Slovacchia, Slove-nia – 16 Regioni italiane e la Rappresentativa Lunigiana, allestita dalla società orga-nizzatrice Casano. Le squadre italiane provengono da Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria e Veneto.

La gara ciclistica a Tappe Internazionale per la categoria Juniores è suddivisa in 4 tappe: la prima tappa il 1° settembre Portofino-La Spezia Km 91,200; il 2 set-tembre Portovenere-Sarzana Km 46,800 (prima semitappa) e Massa-San Carlo Terme Km 53,300; sabato 3 settembre Pontremoli-Fivizzano Km 97,900; domenica 4 settembre Ceparana-Casano di Luni km 102,400.

In questa edizione la Specialità della Polizia di Stato è presente con 8 motoci-clisti e 6 operatori in auto per garantire l’incolumità dei ciclisti, per il regolare svolgi-mento della gara e la sicurezza della circolazione nelle zone interessate dal transito delle tappe.

Il complesso dispositivo dei servizi che interessa la provincia della Spezia, e che vede impegnati tutti i Comuni attraversati nelle diverse tappe, con le rispettive Polizie Municipali, a partire dal capoluogo, così come condiviso nel Tavolo tecnico del Questore, è coordinato dal funzionario della Questura della Spezia in continuità con i servizi predisposti dalla Questura di Massa Carrara.