Genova – Ancora pochi giorni per partecipare al bando lanciato dalla Chiesa Avventista per co-finanziare, con l’8X1000, i progetti delle Associazioni Sportive Dilettantistiche

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche entro le ore 12:00 del 13 settembre 2022 potranno candidare la propria idea su Produzioni dal Basso. I progetti selezionati accederanno all’opportunità di cofinanziamento da parte della Chiesa Avventista fino al 50% del budget previsto

Entro le ore 12.00 del 13 settembre 2022, le Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti su tutto il territorio nazionale potranno candidare la propria idea tramite il network dedicato su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation.

Dopo una fase di selezione, i progetti più meritevoli potranno accedere all’opportunità di cofinanziamento. Le Associazioni selezionate parteciperanno alla formazione sui temi del crowdfunding e della comunicazione svolta da Produzioni dal Basso, dopodiché lanceranno la loro raccolta fondi: se raccoglieranno il 50% del budget stabilito in crowdfunding, saranno cofinanziati dalla Chiesa Avventista per il restante 50%, con un’erogazione dell’8×1000 gestito dalla Chiesa che ha stanziato un fondo di 20.000€ per questa iniziativa.

Mettere i giovani al centro, del resto, è sempre stata una priorità per la Chiesa Avventista, impegnata in numerose iniziative per promuovere uno stile di vita sano, con campagne di sensibilizzazione contro le dipendenze, seminari su cibo e alimentazione, checkup sanitari gratuiti offerti alla cittadinanza, sostegno ad altri enti del terzo settore, oltre ad una nutrita attività editoriale a favore di un’informazione scientifica e rigorosa.

L’impegno della Chiesa Avventista nasce per offrire una risposta concreta a una situazione che, tra i giovani, oggi purtroppo è sempre più comune: il numero dei ragazzi con problemi di salute legati alla sedentarietà e a un’alimentazione scorretta è in costante ascesa e, secondo i dati raccolti dall’Italian Obesity Barometer, ben il 24% dei bambini e degli adolescenti italiani in sovrappeso.

Un problema che deve essere affrontato con determinazione, anche perché può comportare l’insorgere di patologie più gravi, il che si traduce nella necessità di maggiori cure e, di conseguenza, nel sovraccarico del Sistema Sanitario Nazionale. Partecipando a IoGiocoDavvero si potrà offrire ai giovani un’opportunità di cambiamento tramite lo sport, il gioco e il divertimento, regalando loro una vita più sana e un futuro migliore.

Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/network/di/chiesa-avventista#chiesa-avventista-initiative