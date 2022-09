Sori (Genova) – E’ morta a 91 anni Giuseppina Novella, che insieme alla sorella Mina ha fondato lo storico pastificio artigianale di Sori.

Fu lei ad inventare la macchina per fare le trofie che ha trasformato la lavorazione a mano in un’impresa moderna e pronta a lanciare il pesto ligure e i prodotti tradizionali in tutto ol mondo.

La cittadina di Sori e tutta la Liguria sono in lutto per la scomparsa di una grande ambasciatrice della gastronomia ligure.