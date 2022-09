San Salvatore di Cogorno (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino di Genova, le condizioni del sessantenne travolto da un’auto, questa mattina, a San Salvatore di Cogorno, nell’entroterra chiavarese.

L’uomo stava attraversando la strada nei pressi del Villaggio del Ragazzo quando è stato centrato in pieno da una vettura di passaggio.

Subito soccorso dal 118, l’uomo è stato trasferito in elicottero a Genova per la gravità delle sue condizioni.

In corso accertamenti per verificare l’esatta dinamica dell’incidente.