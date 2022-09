Borzonasca (Genova) – Tragedia questa mattina nei boschi di Pratomollo, dove un uomo di 62 anni è deceduto a causa di un arresto cardiaco. L’allarme è stato lanciato intorno alle ore 11:00, ma i soccorsi via terra hanno avuto molte alcune difficoltà ad arrivare tempestivamente sul posto e, per questo motivo, sono giunti anche l’elisoccorso Grifo da Albenga e il Soccorso Alpino. Proprio questi ultimi, arrivati sul luogo indicato, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.