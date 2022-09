Genova – Un marciapiede “fantasma” accanto all’ex Mercato ortofrutticolo di corso Sardegna.

Il “caso” è segnalato da un gruppo di Cittadini che risiedono in zona e che hanno notato che accanto all’ex Mercato, in via Carlo Varese, il marciapiedi è costituito da segnaletica orizzontale che sembra interrompersi in corrispondenza dell’inizio dei posteggi “a pettine”.

Una circostanza che prima non era stata osservata, anche se qualcuno sostiene che, in precedenza, il marciapiede proseguisse “davanti alle auto e lungo il muro”.

Uno spazio che, oggi, non c’è e non potrebbe esserci visto che, per essere tali, i posteggi devono avere una misura di almeno 5 metri di lunghezza.

I residenti della zona si domandano come sia possibile che il Comune di Genova abbia autorizzato un marciapiede “che sembra terminare nel vuoto” anche in considerazione del fatto che l’ex Mercato Ortofrutticolo è stato oggetto di una recente ristrutturazione che ha donato nuova vita alla struttura, con grande successo di pubblico e di frequentatori.

I maliziosi sospettano che la questione ruoti proprio attorno alla lunghezza minima dei nuovi posteggi e che, qualora la misura non fosse di 5 metri, tutti i posteggi ora presenti diventerebbero “in parallelo” diminuendo drasticamente sino a scendere sotto la soglia minima per consentire la struttura del Mercato.

I frequentatori dell’ex Mercato, però, si domandano dove debbano passare i pedoni e se una mamma con passeggino, o un disabile su carrozzina, dovrebbero passare in mezzo alla strada e davanti a possibili auto in movimento, magari in retromarcia.

Una soluzione difficilmente autorizzabile dalla polizia locale e dallo stesso Assessorato competente.

Difficile anche che la “soluzione” stia nel passare sull’altro lato della strada poiché il marciapiede dovrebbe essere su entrambe i lati.

Per questo motivo residenti e frequentatori chiedono alla polizia locale di verificare la correttezza della segnaletica stradale e la disposizione dei posteggi e del marciapiede e di provvedere alle eventuali disposizioni necessarie a portare in sicurezza la situazione.

