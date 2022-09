Varazze (Savona) – Il cadavere di un ragazzo di appena 17 anni è stato ritrovato nel primo pomeriggio di oggi in un appartamento in via Giovane Italia. Si tratterebbe di un giovane milanese che era in vacanza con un amico, che sarebbe colui che ha dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, l’ambulanza del 118 e l’automedica, che non hanno potuto far altro che costatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno prendendo tutti i rilievi necessari e sul posto è giunto anche il medico legale, ma la causa più probabile al momento sembra quella di un malore.