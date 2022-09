Genova – Saliranno al Santuario della Madonna della Guardia per far benedire i caschi nel trentennale della manifestazione. Appuntamento per motociclisti genovesi e non con il tradizionale rito della benedizione delle moto e dei caschi, domenica 11 settembre.

Il raduno è previsto direttamente nel piazzale sottostante il santuario dalle 9.00 alle 10.30 e non, come in passato, in piazza De Ferrari per poi spostarsi in gruppo all’appuntamento.

Questo il calendario degli eventi previsti:

h 10.30 Partenza in gruppo verso il piazzale antistante il Santuario.

h 11.00 Santa messa.

h 12.00 Benedizione dei caschi.

Come sempre l’intero ricavato della manifestazione verrà devoluto in beneficienza.