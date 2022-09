Imperia – Grave incidente, questa mattina, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia. Due Tir che viaggiavano in direzione Francia si sono scontrati per cause ancora da accertare. L’autostrada è stata chiusa tra Imperia Ovest e Taggia in direzione ponente e i disagi sono gravi.

Coda viene segnalata per 4 chilometri e la situazione migliorerà solo con la rimozione dei mezzi incidentati.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

In corso anche gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Al momento risulta un solo ferito trasferito in ospedale.