In Liguria scatterà di nuovo l’Allerta Gialla per temporali e il centro meteo Limet Liguria mette in guardia per possibili precipitazioni molto forti e in grado, potenzialmente, di innescare allagamenti e frane.

Per farlo Limet pubbloca un avviso sulla sua pagina Facebook segnalando una serie di circostanze “meteo” che potrebbero dar vita a qualcosa di più dei previsti temporali.

“Ciò che appare stamane da alcune elaborazioni probabilistiche per domani mattina (mercoledi 7 settembre) merita un po’ di attenzione – scrive il centro Limet Liguria – La prima mappa mostra le correnti al suolo previste alle ore 11 di domani mattina: notate un nastro di venti sciroccali (da sud est) molto umidi; pensate che questi venti prenderanno le mosse addirittura dallo Stretto di Sicilia e scorrendo sul Tirreno si caricheranno di un grosso quantitativo di umidità”.



“Questi venti – proseguono gli esperti di Limet – potrebbero venire a collidere sul Mar Ligure con una massa d’aria completamente diversa, più fredda e secca, che svalicherà dai rilievi più bassi savonesi. La linea di convergenza che si formerà (l’abbiamo evidenziata col colore scuro) potrebbe innescare un temporale orografico semi stazionario sul ponente genovese.

Qualora il mare dovesse reagire, il temporale autorigenerante diverrebbe ancora meglio strutturato. In tale evenienza non escludiamo locali criticità (soprattutto allagamenti e frane). Alcuni modelli (seconda mappa) prevedono accumuli pluviometrici superiori a 100 mm in poco tempo sulla zona sopraindicata”.

In meteorologia, però, le certezze non esistono e correttamente Limet sottolinea sulla sua pagina che “si tratta di una previsione, basata su una elaborazione probabilistica, non di una certezza”.

Altri dati e aggiornamenti arriveranno più tardi, con il nuovo bollettino meteo