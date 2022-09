Rezzoaglio (Genova) – Si è amputato parte di un dito pulendo i funghi appena raccolti con il padre nella zona del Lago delle Lame, in Val d’Aveto. Tragico finale per una mattinata alla ricerca di funghi per un bambino di 11 anni ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino. Il ragazzino si è procurato una terribile ferita ad una mano pulendo i funghi raccolti con il padre. Nell’incidente sembra abbia perso un dito e che il padre abbia tentato ogni cosa per cercare di conservare l’arto nel ghiaccio nella speranza che i medici riescano a salvarlo.

Subito dopo l’incidente e la drammatica raccolta dell’arto, il padre ha chiamato i soccorsi e l’elicottero Drago dei Vigili del fuoco ha trasferito il piccolo dall’eliporto di Cabanne all’ospedale dove era già in attesa un’equipe di medici specialisti.

Il piccolo è stato operato e ora si spera che possa salvare il dito.