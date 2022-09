Genova – Nella giornata di ieri un uomo di 33 anni è stato arrestato dalla polizia con l’accusa di violazione di domicilio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, infatti, qualche giorno fa era entrato senza consenso nella casa dell’ex fidanzata – fuori città per motivi di lavoro – in via Celesia, facendosi consegnare le chiavi da una vicina inconsapevole della fine della loro relazione. Ieri ha telefonato all’ex compagna, dando in escandescenza e rompendo alcuni oggetti all’interno dell’abitazione.

La donna, spaventata, ha chiamato le forze dell’ordine, che sono giunte tempestivamente. Al loro arrivo, il 33enne si è scagliato contro di loro, procurando ad alcuni agenti dai 7 ai 10 giorni di prognosi. Dopo esser stato portato in Questura, l’uomo è stato segnalato anche per il possesso di 1.2 grammi di cocaina.