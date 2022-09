Genova – In seguito all’ordinanza di misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Genova, i carabinieri hanno arrestato nel quartiere di Rivarolo una donna per atti persecutori nei confronti di un’ex amica.

Secondo le ricostruzioni emerse dalle indagini condotte dai militari, sarebbero stati numerosi gli episodi di minacce e stalking messi in atto dalla donna, che più volte si sarebbe appostata anche dinanzi all’attività commerciale della vittima per offenderla e aggredirla verbalmente. L’indagata è ora sottoposta al regime di arresti domiciliari.