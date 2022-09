Genova – Ancora emergenza cinghiali, nella notte, sulle strade cittadine, con diversi interventi per la presenza di famigliole di ungulati a spasso per le vie.

L’ultima segnalazione poco prima delle 7 in via Podgora, a breve distanza da corso Italia dove un gruppetto di cinghiali passeggia come se niente fosse in mezzo alla strada, alla ricerca di cibo.

La polizia locale segue con attenzione gli spostamenti ed allerta i Cittadini con la messaggistica di GenovAlert su Telegram.

Il rischio è quello di incidenti come quello che alcuni mesi fa è avvenuto sulle alture di Sampierdarena, con il ferimento di un motociclista che ha impattato su un grosso animale.

Ieri notte, intorno alle 2,30, un altro gruppo di cinghiali camminava in mezzo alla strada in corso Torino.

Questa mattina i cinghiali sono in corso Italia