Genova – Grave incidente, questa mattina, intorno alle 7,30, sull’autostrada A7 Genova Milano, poco prima del casello di Genova Bolzaneto, in direzione nord.

Per cause ancora da accertare una moto ed un furgone si sono scontrati e ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato sbalzato a terra.

Nell’impatto il centauro avrebbe riportato gravi lesioni alle gambe. Soccorso dal 118 è stato trasferito d’urgenza in ospedale.

Sul posto anche i mezzi di soccorso e la polizia stradale e si è formata una lunga coda sin dal casello di Genova Ovest e dall’allacciamento tra la A12 Genova – Livorno e la A7.

In corso gli accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità,