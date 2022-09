A seguito del movimento franoso che ha interessato via Trensasco, la strada è interdetta al traffico veicolare all’altezza del civico 19. Per questo motivo la linea provinciale 820 Campi-Trensasco-Genova Staglieno è limitata a località La Presa (ultima fermata di via Turati-inizio via Trensasco), dove è stato realizzato un camminamento pedonale in sicurezza per consentire il trasbordo dei passeggeri.

Allo scopo di limitare i disagi ai cittadini, a partire da lunedì 12 settembre, verrà istituito un servizio di collegamento per coloro che da monte della frana vogliono raggiungere il centro città e, viceversa, per chi vuole tornare in via Trensasco.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato (festivi esclusi) fino al ripristino del tratto stradale interessato, con il seguente orario e interscambio puntuale in località La Presa con la linea 820:

via Emilia – via Trensasco 19

7.20 – 8.40 – 11.50 – 14.10 – 16.25 – 17.40

via Trensasco 19 – via Piacenza

7.35 – 8.55 – 12.05 – 14.25 – 16.40 – 17.55

Le corse delle 7.20 e delle 14.10 per via Trensasco e delle 7.35 e 14.25 per via Piacenza, a partire da mercoledì 14 settembre, saranno effettuate con una doppia navetta.