Genova – Cadavere in mare al largo di Punta Vagno, alla Foce. L’allarme è scattato quando alcune persone sulla scogliera hanno notato il corpo di una persona che galleggiava tra i flutti ed hanno chiamato i soccorsi.

Sul posto è intervenuta la pilotina della Guardia Costiera ma per la persone era ormai tutto inutile.

Il corpo è stato recuperato e portato in obitorio e sono iniziate le indagini. Secondo e prime ipotesi potrebbe trattarsi di un malore in mare.