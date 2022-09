Dovranno provare di essere ancora in vita attraverso diverse procedure elettroniche e “vecchia maniera” i pensionati Inps che risiedono all’estero. L’ente previdenziale verificherà l’esistenza in vita dei pensionati che riscuotono in Europa, Africa e Oceania.

A partire dal 14 settembre 2022, Citibank NA curerà la spedizione delle richieste di

attestazione dell’esistenza in vita, nei confronti dei pensionati residenti in Europa, Africa e

Oceania – con esclusione dei Paesi Scandinavi e dei Paesi dell’est Europa già interessati dalla prima fase – da restituire alla Banca entro il 12 gennaio 2023. Qualora l’attestazione non sia prodotta, il pagamento della rata di febbraio 2023, laddove possibile, avverrà in contanti presso le agenzie Western Union del Paese di residenza e, in caso di mancata riscossione personale o produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 febbraio 2023, il pagamento della pensione sarà sospeso a partire dalla rata di marzo 2023.

Al fine di ridurre il rischio di pagamenti di prestazioni dopo la morte del beneficiario e in una logica di prevenzione delle criticità derivanti dalle eventuali azioni di recupero delle somme indebitamente erogate, alcuni pensionati potranno essere interessati dalla verifica

generalizzata dell’esistenza in vita, indipendentemente dalla propria area geografica di

residenza o domicilio.

Per razionalizzare lo svolgimento dell’attività di verifica in un’ottica di semplificazione

amministrativa, l’Istituto ha chiesto a Citibank NA di escludere dall’accertamento alcuni gruppi di pensionati quali, ad esempio, quelli che risiedono in Paesi in cui operano Istituzioni con le quali l’Inps ha stipulato accordi di collaborazione per lo scambio telematico di informazioni sul decesso dei pensionati comuni.

Citibank NA avvierà la verifica dell’esistenza in vita con la spedizione della lettera esplicativa e del modulo standard di attestazione. La modulistica è stata redatta sia in lingua italiana sia, a seconda del Paese di destinazione, in inglese, francese, tedesco, spagnolo o portoghese.

La lettera, nella quale sarà indicata anche la data di restituzione del modulo di attestazione

dell’esistenza in vita, riporterà le seguenti informazioni:

▪ le istruzioni per la compilazione del modulo di esistenza in vita;

▪ la richiesta di documentazione di supporto (fotocopia di un valido documento d’identità del

pensionato con foto);

▪ le indicazioni per contattare il Servizio Citibank NA di assistenza ai pensionati.

Per consentire un’ordinata e tempestiva gestione del flusso di rientro delle attestazioni, il

modulo sarà personalizzato per ciascun pensionato. Per questo motivo gli interessati dovranno utilizzare il modulo ricevuto da Citibank NA e non potranno essere utilizzati moduli in bianco.

Nel caso in cui un pensionato non riceva il modulo o lo smarrisca, dovrà contattare il Servizio di assistenza della Banca, che provvederà a inviare un nuovo modulo personalizzato. Le informazioni in merito all’avvio dell’accertamento generalizzato e alle modalità da seguire per il completamento del processo, anche con riguardo alla localizzazione del pagamento presso gli sportelli Western Union, saranno portate a conoscenza dei pensionati attraverso il sito web della Banca (www.inps.citi.com).

Modalità di produzione della prova dell’esistenza in vita

Come già avvenuto in passato, Citibank NA ha reso disponibili ai pensionati coinvolti in tale

accertamento le seguenti diverse modalità per fornire la prova di esistenza in vita:

A) Modalità cartacea. In via ordinaria, i pensionati dovranno fare pervenire il modulo di

attestazione dell’esistenza in vita, correttamente compilato, datato, firmato e corredato della documentazione di supporto, alla casella postale PO Box 4873, Worthing BN99 3BG, United Kingdom, entro il termine indicato nella lettera esplicativa.

Tale modulo dovrà essere restituito a Citibank NA controfirmato da un “testimone accettabile”.

Per “testimone accettabile” si intende un rappresentante di un’Ambasciata o Consolato Italiano o un’Autorità locale abilitata ad avallare la sottoscrizione dell’attestazione di esistenza in vita;

B) Portale web. l’Inps ha fornito a Citibank NA una lista di operatori dei Patronati che in base alla normativa locale hanno qualifiche che rientrano fra quelle dei “testimoni accettabili”. Tali soggetti, previa verifica da parte di Citibank NA del possesso della qualifica di “testimone accettabile”, sono autorizzati ad accedere al portale specificamente predisposto dalla stessa Citibank NA al fine di attestare essi stessi, con modalità telematiche, l’esistenza in vita dei pensionati.

La medesima funzionalità di attestazione dell’esistenza in vita dei pensionati in

forma telematica è stata resa disponibile anche ai funzionari delle Rappresentanze

diplomatiche indicati dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

C) Riscossione personale presso gli sportelli Western Union. Per i pensionati che hanno

ricevuto da Citibank NA il modello cartaceo di richiesta di attestazione di esistenza in vita, la riscossione personale agli sportelli Western Union di almeno una delle rate, entro il termine di restituzione dell’attestazione indicato nelle lettere esplicative, costituirà valida prova di esistenza in vita, sollevando il pensionato dall’invio del modulo cartaceo a Citibank NA.

Si rammenta che è attivo il servizio di supporto della Banca per pensionati, operatori di

Consolato, Patronati, delegati e procuratori che necessitino di assistenza riguardo alla

procedura di attestazione dell’esistenza in vita. Il Servizio di supporto Citi può essere

contattato dai pensionati con le seguenti modalità:

• visitando la pagina web www.inps.citi.com;

• inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo inps.pensionati@citi.com;

• telefonando a uno dei numeri telefonici indicati nella lettera esplicativa.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 20:00 (ora italiana), in lingua italiana, inglese, spagnola, francese, tedesca e portoghese. Inoltre, è possibile contattare la Banca all’indirizzo SkypeINPS@interaction.live tramite l’applicativo Skype “classic”, accedendo al link https://www.skype.com/en/get-skype