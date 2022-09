Rapallo (Genova) – La carcassa di un delfino è stata trovata questa mattina sulla spiaggia degli Archi a San Michele di Pagana, tra Rapallo e Santa Margherita Ligure.

Il macabro ritrovamento è stato fatto da alcuni bagnanti che sono scesi in spiaggia trovando l’animale ormai morto.

La carcassa è rimasta in mare a lungo e forse le onde l’hanno spinta fino alla spiaggia.

Prima di essere rimossa, la carcassa è stata segnalata ai veterinari dell’Acquario di Genova per le verifiche scientifiche necessarie.

Talvolta lo spiaggiamento di delfini indica la presenza di una epidemia di morbillo che colpisce in modo letale questi animali.