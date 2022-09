La Spezia – E’ stato sorpreso per la terza volta a guidare senza patente una vettura senza assicurazione e senza la necessaria revisione. Un 35enne è finito nei guai dopo essere stato fermato dalla polizia per un normale controllo.

Agli agenti ha spiegato di essere senza patente e quando i poliziotti hanno verificato sul terminale hanno scoperto che il giovane era recidivo e negli ultimi mesi era già stato fermato altre due volte senza patente.

Un’ulteriore verifica ha evidenziato che la macchina che stava guidando non aveva effettuato la revisione necessaria e girava senza la copertura assicurativa.

A questo punto l’uomo è stato multato per 5.700 euro e l’auto è stata sequestrata.