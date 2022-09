Moneglia (Genova) – Un incidente si è verificato nella serata di ieri quando, nei pressi di una galleria, un motociclista ha centrato in pieno un cinghiale, venendo così sbalzato sull’asfalto.

L’animale, ferito, si è poi allontanato dal luogo dell’incidente, mentre per l’uomo si sono resi necessari i soccorsi di due ambulanze e di un’automedica del 118.

I sanitari hanno prima curato il ferito sul posto e successivamente lo hanno trasportato all’ospedale di Lavagna in codice verde.