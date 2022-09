Genova – Un interprete della Lingua Italiana dei Segni (Lis) tradurrà quanto detto nelle assemblee del Consiglio Regionale per per permettere alle persone con sordità di poter seguire i lavori in aula. Il nuovo servizio, ideato per permettere una maggiore trasparenza del lavoro della Regione e per aumentare l’inclusione, partirà con l’assemblea di domani martedì 13 settembre. La diretta video già presente sul sito della Regione sarà supportata da un interprete della Lis.

La misura è prevista dalla legge regionale 7 del 2021 “Disposizioni di adeguamento

della normativa regionale”.

«Abbiamo deciso di introdurre questo servizio – spiega il presidente del Consiglio

regionale Giammarco Medusei – per favorire la condivisione dei lavori dell’aula anche con persone non udenti o ipoudenti e accrescere, dunque, la platea di quanti possono seguire le

attività dell’Assemblea. Il Consiglio, anche attraverso questa iniziativa, dimostra di

essere sempre più vicino alla nostra comunità».