Sanremo -Si è presentato a casa della ex compagna dicendo di volerle portare via i figli e quando la donna si è rifiutata di aprire la porta ha iniziato a colpirla con calci e pugni tentando di abbatterla ma è stato arrestato prima dagli agenti della polizia che sono subito accorsi.

Sono state le grida disperate della donna a richiamare l’attenzione dei vicini di casa che, giustamente, hanno subito chiamato le forze dell’ordine pensando ad una aggressione.

L’uomo, un cittadino rumeno, è stato subito fermato e per lui sono scattate le manette per l codice rosso che prevede il fermo in caso di stalking con atti persecutori e quando la vita della donna minacciata appare in pericolo.

Non era neppure la prima volta che l’uomo, sempre più minaccioso e alterato, perseguitava la ex compagna e l’aveva minacciata più volte di portarle via i figli.

L’autorità giudiziaria ha emesso un provvedimento di interdizione che vieta all’uomo di avvicinarsi ancora alla donna, ai figli e ai luoghi che frequentano.