Genova – Al via ieri notte gli interventi straordinari in orario notturno all’ospedale San Martino. La notte scorsa sono state concluse con successo le prime 4 operazioni e per stanotte sono già in programma altri 5 interventi.

A comunicarlo il presidente della Regione Liguria, con delega alla Sanità, Giovanni Toti che ha voluto ringraziare “tutti i professionisti del Policlinico che hanno consentito di procedere in questa direzione, per nulla scontata”.

“Con l’operatività delle sale operatorie anche nelle ore notturne – ha spiegato Toti – il San Martino evidenzia ancora una volta il proprio ruolo di hub e si inserisce nel grande lavoro che stiamo facendo per recuperare le attese accumulate a causa dei due anni di pandemia, quando il nostro sistema sanitario ha concentrato tutti i suoi sforzi sull’emergenza”.

“Ogni strada è battuta – prosegue Toti – in Liguria da oggi Asl e ospedali possono procedere all’assunzione a tempo indeterminato di 700 infermieri e 274 oss. Stiamo lavorando a 360 gradi per recuperare i ritardi, tutta la nostra sanità è in prima linea e provvedimenti importanti come questo ne sono la dimostrazione”.