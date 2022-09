Genova – Ancora fiamme sul monte Moro, alle spalle di Nervi ed ancora distrutti gli alberi piantati dai volontari per rimboschire la zona. I vigili del fuoco di Genova e le squadre dei volontari anti incendio della protezione civile al lavoro, nella notte, per cercare di domare l’incendio che brucia da ieri sera sulle alture del levane genovese. Due diversi focolai, distanti tra loro qualche centinaio di metri e quasi certamente opera di piromani, hanno distrutto una vasta area di macchia mediterranea e parte dell’intervento di rimboschimento avviato dall’associazione A Thousand Tree Project che da anni si batte per far tornare gli alberi sulle pendici spoglie e sassose del monte Moro.

Le fiamme si sono estese rapidamente, complice il clima secco e il vento che soffia nella zona.

Condizioni privilegiate per i piromani che conoscono evidentemente sia la zona che le sue debolezze.

All’alba, con le prime luci del sole, si potrà intervenire con i mezzi aerei che sono fondamentali in queste situazioni