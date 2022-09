Genova – Molta paura, qualche danno ma fortunatamente nessun ferito nel principio di incendio divampato ieri sera, in corso Martinetti, a Sampierdarena, in un complesso di palazzine.

A prendere fuoco, sviluppando un denso fumo nero, un quadro elettrico che è saltato per cause ancora da accertare.

Il fumo ha invaso la zona e molti dei residenti hanno preferito abbandonare le abitazioni per timore che le fiamme si potessero estendere alle abitazioni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme rapidamente accertandosi che nessuno dei residenti fosse ferito o in pericolo.

Bonificata l’area e controllati gli edifici, i residenti sono potuti rientrare in sicurezza nelle loro abitazioni.

Oggi i rilievi per accertare le cause del principio di incendio e le eventuali responsabilità.