Lerici (La Spezia) – In trasferta da Genova per andare a derubare i bagnanti sulla spiaggia di San Terenzo. Una coppia è stata fermata dai carabinieri della cittadina del levante ligure al termine di rapide quanto efficaci indagini su una serie di denunce per il furto di oggetti di valore sulle spiagge.

La descrizione di alcuni dei derubati ha portato i militari a individuare i ladruncoli in un bar della zona, mentre stavano tranquillamente “facendo aperitivo”.

I carabinieri hanno trovato nelle loro tasche parte della refurtiva del giorno ma anche un telefono cellulare che risultava essere stato rubato nei giorni scorsi, sempre nella zona e sempre a bagnanti e turisti.

In manette sono finiti un uomo e una donna che risultano residenti nel capoluogo ligure.

I due sono accusati di furto e ricettazione.