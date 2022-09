Genova – E’ stato arrestato il campione di arti marziali che ha aggredito e colpito ripetutamente la compagna procurandole gravi ferite. La coppia, che vive a Marassi, ha litigato per l’ennesima volta e l’uomo, un 35enne campione sportivo, l’ha colpita con violenza. Un epilogo della discussione che si era già ripetuto altre volte e la donna, 31 anni, ha deciso di chiamare la polizia e denunciare tutto.

Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza e poi hanno arrestato l’uomo facendo scattare il cosiddetto “codice rosso”.

Il campione è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di violenza, lesioni aggravate e maltrattamenti. Nelle prossime ore verrà ascoltato dal giudice che segue il caso e potrà difendersi presentando la sua versione dei fatti.

La vicenda, però, quasi certamente verrà discussa in Tribunale.