Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del motociclista coinvolto questa mattina in un grave incidente sull’autostrada A12 Genova – Livorno.

L’uomo in sella alla sua moto stava percorrendo il tratto tra Genova Est e Nervi quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo all’interno della galleria Colle degli Ometti.

Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è caduto rovinosamente a terra.

Subito si è bloccato il traffico e sul posto è sopraggiunta l’ambulanza del 118.

Il ferito è stato stabilizzato e poi trasferito in codice rosso – il più grave – in ospedale.

In corso la ricostruzione della dinamica dell’incidente e al momento sembra si tratti di un incidente autonomo.