Urbe (Savona) – E’ stato ritrovato questa mattina all’alba, confuso e infreddolito ma in condizioni di salute abbastanza buone, il pensionato di 72 anni disperso da ieri sera nella zona del Passo del Faiallo, nel Savonese.

Le ricerche erano proseguite per tutta la notte con le squadre dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Alpino e dei volontari della Protezione civile ma l’uomo è stato ritrovato solo alle prime luci dell’alba, in un riparo di fortuna.

Le temperature più rigide della notte lo hanno fiaccato ma le sue condizioni, tutto sommato, sono buone.

A lanciare l’allarme, ieri sera, i familiari che non lo hanno visto rientrare a tarda sera e temevano un malore.

Il pensionato potrebbe invece aver perso la strada mentre rientrava.

Trasferito in ospedale per accertamenti, il pensionato potrebbe rientrare in famiglia già oggi.

