Un decesso e 457 nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. A registrarli l’ultima edizione del bollettino sanitario diffuso ogni giorno da Regione Liguria su dati Alisa e che fotografa l’andamento dell’emergenza sanitaria ancora in corso.

All’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena è morto un 82enne genovese mentre sono 457 i nuovi contagi scoperti con 3.694 test compiuti su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila residenti.

In leggero aumento il numero delle persone ricoverate in ospedale con il Covid. Sono 135 con un aumento di tre unità rispetto al giorno precedente.

Tre i pazienti con sintomatologia più grave o gravissima ricoverati nei reparti di Terapia intensiva degli ospedali della Liguria.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia:

Genova 201

Savona 93

La Spezia 60

Imperia 47

Chiavari e Tigullio 46