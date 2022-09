La Spezia – Gli agenti della polizia hanno arrestato due persone con l’accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una serie di controlli effettuati dalla polizia a scopo preventivo, gli agenti hanno individuato nel centro cittadino due persone con precedenti per spaccio e li hanno sottoposti a controlli.

Vista la reazione nervosa e sospetta, gli agenti hanno deciso per un controllo più approfondito trovandoli in possesso di 11 dosi di eroina già pronte per essere cedute.

A quel punto i due sono stati arrestati.