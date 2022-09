Genova – Ancora fiamme nel magazzino del centro per la vendita e le riparazioni delle moto d’acqua a Sturla. Una colonna di fumo nero si è alzata per la terza volta in poche settimane, dai fondi di via Tabarca, poco distante dalla spiaggia. Ancora una volta i vigili del fuoco sono intervenuti, hanno chiuso la strada e hanno accertato che nel magazzino non si trovassero persone imprigionate e poi hanno avviato le operazioni di spegnimento con speciali schiume.

A prendere fuoco, dalle prime informazioni, potrebbero essere state nuovamente delle batterie ad accumulo che alimentano i motori elettrici di alcuni modelli.

Una circostanza che sarebbe ora al vaglio degli addetti alle indagini sul rogo. Accertamenti doverosi visto il ripetersi degli incendi ma anche per chiarire con certezza la dinamica dell’evento.

Preoccupati i residenti della zona che hanno visto la colonna di fumo alzarsi per la terza volta in pochi giorni.