Genova – Un uomo di cinquantadue anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a seguito di un controllo in via Cantore. Gli agenti hanno fermato la vettura sulla quale viaggiava l’uomo dopo aver notato un fanale anteriore non funzionante.

Durante il controllo il fermato è apparso fin da subito molto nervoso e le forze dell’ordine hanno deciso di approfondire la perquisizione. Egli è stato ritrovato in possesso di due involucri contenenti circa 54 grammi di cocaina ed è stato tratto immediatamente in arresto e trasportato al carcere di Marassi.