Genova – Grave incidente, nella notte, in via Emilia, nel quartiere di Molassana. Intorno all’1 e 30 un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente a terra per cause ancora da accertare.

Fortunatamente alcuni passanti hanno subito dato l’allarme chiamando il 118 e sul posto è rapidamente intervenuta l’ambulanza insieme alla polizia locale.

Il ferito è stato stabilizzato e trasferito d’urgenza all’ospedale San Martino dove i medici hanno attribuito il codice giallo.

Accertamenti in corso sulla dinamica dell’incidente ma dalle prime informazioni sembra che l’incidente non abbia coinvolto altre vetture.