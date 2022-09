Genova – Un cantiere “dimenticato” che occupa il marciapiede di viale Bracelli, a Marassi, e costringe anziani, mamme con passeggino e disabili a scendere in mezzo alla strada e rischiare di essere travolti.

La segnalazione arriva dai residenti della zona che da mesi sono alle prese con un cantiere che apre e chiude, dove sembra lavorino “singhiozzo” e che da settimane “è fermo con le 4 frecce” per usare un fortunato ritornello usato nei servizi di Striscia la Notizia.

E proprio alla celebre trasmissione si sono rivolti gli abitanti della zona con una segnalazione che, si spera, possa sbloccare presto la situazione o, quantomeno, trasformarsi in un bel servizio del Tg satirico fondato da Antonio Ricci e che da decenni segnala i problemi dei Cittadini.

Il cantiere, poi, rappresenta anche un pericolo per le persone poiché le transenne occupano gran parte del marciapiede e chi si sposta con la carrozzina: bambini e disabili, è costretto a scendere in mezzo alla strada e a oltrepassare l’ostacolo camminando pericolosamente esposti al passaggio di auto e Bus.

Chi segnala si domanda come mai il cantiere non possa essere ultimato e se quantomeno fosse possibile conoscere i tempi di lavorazione visto che, sempre secondo le segnalazioni, sarebbe più di un mese che la situazione è tale.



