Sestri Levante (Genova) – Una persona in bicicletta che corre tranquillamente sull’Autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione levante. A segnalare la curiosa quanto improbabile presenza è una automobilista in viaggio tra Sestri Levante e Deiva Marina.

Il video dell’impresa sta già circolando sui social e ci si augura che, nel frattempo, le forze dell’ordine abbiano raggiunto il ciclista mettendolo al sicuro evitando nel contempo un grave incidente stradale.

Si tratta dell’ennesimo preoccupante episodio registrato sulle autostrade liguri. Poco tempo fa una persona era stata fermata in autostrada mentre correva con i pattini e pochi giorni dopo un uomo è stato bloccato dalla stradale mentre viaggiava completamente nudo in sella ad uno scooter.

Senza contare le ripetute violazioni al “senso di marcia” con auto che imboccano l’autostrada contromano e camionisti che decidono di fare inversione della strada rischiando di causare un incidente mortale.