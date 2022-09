Alassio (Savona) – Ancora fiamme sulle alture della cittadina del ponente ligure dove, nella notte, ha ripreso vigore l’incendio che da giorni tiene in allarme la popolazione.

Intorno alle 4,30 le chiamate preoccupate dei residenti che vedevano le fiamme sulle alture e l’incendio, già dichiarato spento più volte, che riprendeva forse per il vento che riattiva braci nascoste sotto la cenere.

Questa volta, a bruciare, è la zona di Solva e alcune abitazioni sono state evacuate nel timore che le fiamme si avvicinassero troppo.

Sul posto operano i vigili del fuoco e le squadre anti incendio e si attende l’arrivo dei mezzi aerei per il lancio di acqua nelle zone più impervie e difficilmente raggiungibili a piedi

notizia in aggiornamento

(foto da facebook)