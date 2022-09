Alassio (Savona) – I vigili del fuoco, insieme al volontari, proseguono gli interventi di bonifica della zona dove, nella notte tra martedì e mercoledì, è divampato un nuovo incendio, l’ennesimo delle ultime settimane.

I pompieri hanno continuato a lavorare per tutto il corso della notte, cercando di individuare i possibili piccoli roghi che rischierebbero di dare nuovamente vita all’incendio. Al momento sono due le squadre dei vigili del fuoco impegnate, ma non è da escludere che nel corso della giornata venga chiamato nuovamente un canadair per agevolare le operazioni.