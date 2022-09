Genova – A seguito dell’interdizione al transito veicolare di un tratto di corso De Stefanis per consentire la manifestazione “Festa d’estate nel cuore di Marassi”, nella serata di venerdì 23 settembre, dalle ore 18.00 fino a cessate esigenze, le linee 37, 47, 48, 381, 383, 603, 680 e 683 modificheranno il percorso come di seguito indicato.

• Linea 37

Direzione centro: i bus, giunti in piazza Guicciardini, transiteranno per passo Bracelli, viale Bracelli, via Fereggiano, corso Sardegna, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Marassi: i bus, giunti in corso Sardegna, transiteranno per via Fereggiano, viale Bracelli, passo Bracelli, piazza Guicciardini, dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 47 e 603

Direzione centro: regolare percorso. Direzione Marassi: i bus, giunti su ponte Serra, transiteranno per via Del Piano, via Casata Centuriona, corso De Stefanis, via Bertuccioni, passo Bracelli, via Bracelli, via Fereggiano, dove riprenderanno regolare percorso.

• Linee 48 e 680

Direzione centro: i bus, giunti in piazzale Parenzo, transiteranno per corso De Stefanis, via Bertuccioni, passo Bracelli, via Bracelli, via Fereggiano, corso Sardegna, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Sardegna, transiteranno per via Bonifacio, piazza Carloforte, via Del Piano, via Casata Centuriona, corso De Stefanis, dove riprenderanno regolare percorso.

• Linea 381

Direzione via Biga: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di via Fereggiano, transiteranno per la stessa dove riprenderanno regolare percorso. Direzione corso Sardegna: i bus, giunti in corso Sardegna, transiteranno per via Fereggiano dove effettueranno capolinea provvisorio.

• Linea 383

Direzione via Robino: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Galileo Ferraris, proseguiranno per via Bertuccioni e piazza Guicciardini, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione Fereggiano: i bus, giunti in via Fereggiano, svolteranno in piazza Galileo Ferraris, dove effettueranno capolinea provvisorio.

• Linea 683

Direzione via Robino: i bus giunti in corso Sardegna, transiteranno per via Bonifacio, piazza Carloforte, via Del Piano, via Casata Centuriona, corso De Stefanis, dove riprenderanno regolare percorso. Direzione piazza Verdi: percorso regolare.