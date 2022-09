Lerici (La Spezia) – Ieri sul lungomare di Lerici un ventisettenne è stato arrestato con l’accusa di furto dopo che ha improvvisamente rubato uno zaino ad un ragazzo di diciannove anni. L’uomo non aveva però fatto i conti con due carabinieri fuori servizio che, proprio in quel momento, passavano da quelle parti.

Gli agenti hanno immediatamente fermato il sospettato che, durante la perquisizione, è stato trovato in possesso di altri oggetti appartenenti a furti precedenti. L’uomo è stato così condotto in caserma in attesa di giudizio.