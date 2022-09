Genova – Traffico ferroviario tornato alla normalità in Liguria, dopo le forti scosse di terremoto che hanno raggiunto magnitudo 4.2 facendo scattare l’allarme e bloccare tutta la rete attorno al capoluogo ligure.

La circolazione ferroviaria è ripresa regolarmente solo dopo le 21,30 con pesantissimi disagi per gli utenti e per chi era in viaggio.

Dopo la prima scossa, infatti, si è reso necessario verificare l’integrità delle linee per evitare possibili pericoli.

Molti treni sono stati cancellati e altri spostati di orario.