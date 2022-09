Genova – E’ partita la raccolta dei campioni di miele per la 3ª Edizione del Concorso Mieli di Liguria

Il Concorso è aperto a tutti i produttori, apicoltori con partita IVA o per autoconsumo, purché registrati nell’anagrafe apistica.

Possono partecipare gli apicoltori liguri e gli apicoltori delle Regioni limitrofe con mieli provenienti da apiari del territorio regionale della Liguria.

Per poter partecipare occorre consegnare per le analisi e le valutazioni

– 3 confezioni da 250 g ciascuna, completamente anonimi e adeguatamente riempiti;

– la scheda di iscrizione, compilata online, stampata dalla mail di conferma e firmata o scaricata in formato pdf, compilata, stampata e firmata (e riepilogo anagrafe apistica in caso di codici delle regioni limitrofe con apiari in Liguria)

– l’attestazione di versamento del contributo di € 15,00 per chi non è associato ALPA Miele, di € 10,00 per gli Associati 2022 e per chi effettuerà l’iscrizione 2023 (www.alpamiele.it/diventa-socio/) contestualmente all’adesione al Concorso.

Tutte le informazioni per la consegna, il regolamento e la scheda iscrizione sul sito www.concorsomielidiliguria.it