Genova – È tutto pronto per il 6° Genova Beer Festival e da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022, a Villa Bombrini di Cornigliano tornano le birre artigianali alla spina, le specialità street food, gli incontri, ma anche visite guidate, i laboratori per bambini e il sostegno a Sant’Egidio.

Per gli appassionati sarà possibile provare alcune delle 135 birre artigianali alla spina ma anche le specialità gastronomiche del territorio ligure e partecipare agli eventi culturali tra incontri, degustazioni, laboratori.

Il Genova Beer Festival si svolgerà nel grande giardino della Villa per permettere a tutti di partecipare in modo agevole e nel rispetto delle distanze.