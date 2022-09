Genova – Santuario affollato, questa mattina, alla Madonna del Monte, sulla sommità del quartiere di San Fruttuoso per il doloroso addio dei Frati che abbandonano il monastero dopo 578 anni di presenza.

Una cerimonia semplice, nello stile francescano, ma carica di significato e che ha commosso i tanti partecipanti che sono saliti al Santuario per salutare i frati che erano una presenza rassicurante e molto ben voluta.

Nessun riferimento ufficiale alle motivazioni dell’abbandono, dopo quasi 600 anni, dell’antico monastero. Le voci parlano di costi divenuti proibitivi per l’esiguo numero di frati e di “nuove esigenze” sopraggiunte ma c’è anche chi teme che il monastero possa essere trasformato in una residenza per anziani o in una struttura per l’accoglienza degli immigrati e chè chi sospetta che la grande area boschiva posta nei pressi del monastero possa aver attratto qualche interesse immobiliare.

Voci però non confermate al momento e che fanno dunque parte dell’alone di mistero che aleggia intorno alla sorprendente decisione dei Frati.

Il Santuario della Madonna del Monte, infatti, è presidiato dai religiosi sin dalla prima metà del 1400 e l’addio, dopo quasi 600 anni di permanenza, lascia l’amaro in bocca e i residenti della zona chiedono che venga fatta chiarezza sul futuro della struttura.

Il Santuario resterà aperto ai fedeli e le cerimonie non dovrebbero interrompersi, al più ridursi di numero.

Nelle prossime settimane i frati lasceranno definitivamente il monastero e certamente la Madonna del Monte perderà una presenza importante sia dal punto di vista spirituale che “fisico”.