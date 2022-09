Genova – Indagini su un presunto pestaggio per la morte di Sergio Faveto, l’ingegnere informatico di 51 anni deceduto in ospedale a seguito delle percosse subite mentre camminava in piazza Unità d’Italia a Molassana, in Valbisagno. La misteriosa aggressione era stata denunciata dalla stessa vittima che però aveva scelto di non ricoverarsi in ospedale e di tornare a casa nonostante fosse dolorante. Pochi giorni dopo era stato ricoverato con costole incrinate e forti dolori al petto per poi morire dopo 40 giorni.

Una morte che potrebbe essere stata causata dal pestaggio o da una cardiopatia di cui l’ingegnere informatico sembra soffrisse.

Gli esami medico legali potrebbero aver evidenziato una correlazione tra la morte ed il presunto pestaggio ed è stata aperta un’indagine per omicidio colposo.