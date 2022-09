Genova – Lunedì 3 Ottobre 2022 dalle ore 20.45 presso la sede della Pubblica Assistenza Croce Bianca Genovese (Piazza Palermo 25r – Foce) inizierà il corso di formazione base per volontari.

Il corso abilita a svolgere in qualità di soccorritore volontario di ambulanza, servizi ordinari e a carattere d’urgenza presso l’Associazione.

Il corso è gratuito e diviso in due moduli, il lunedì e il giovedì, dalle 20.45 alle 22.30, con lezioni teoriche e pratiche.

Si potrà iniziare da subito il tirocinio in ambulanza in qualità di Osservatori mentre durante le lezioni teoriche verranno trattati argomenti quali rianimazione cardio polmonare, gestione dei traumi e manovre salvavita.

Per informazioni e iscrizioni si puo inviare una mail a info@crocebianca.it e consultare il sito www.crocebianca.it e la pagina Facebook.