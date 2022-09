Genova – Traffico nel caos in Val Bisagno dove si segnalano lunghe code e disagi per auto e moto bloccate.

Decine le segnalazioni di automobilisti bloccati in entrambe le direzioni e con ambulanze bloccate nel caos.

A causare il blocco del traffico un incidente avvenuto in lungo Bisagno Dalmazia con un motociclista di 50 anni grave in ospedale ma in molti puntano il dito sul cantiere nella zona del viadotto autostradale nella zona di Gavette che causa la riduzione da 4 corsie a solo una per senso di marcia.

Lavori che da mesi causano code interminabili nella zona

