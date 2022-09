Genova – Un cedimento nel manto stradale ha costretto alla chiusura al passaggio in vico dei Tre Re Magi nel centro storico genovese.

Il blocco riguarda l’accesso pedonale da Piazza Sarzano fino a Salita Re Magi

Sul posto interviene la polizia locale e i tecnici del Comune per individuare le cause del cedimento e la sua natura